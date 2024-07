Athletico x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena, em confronto direto dentro do G6 do Campeonato Brasileiro

O Athletico e o Bahia fazem o duelo nesta quarta-feira (10) pela 16ª rodada, na Ligga Arena. O Furacão é o sexto colocado com 25 pontos, enquanto o time de Rogério Ceni é o quinto com 27. Assim, é um confronto direto pelo G6 e aproximação dos líderes da competição.

Onde assistir

Rede Furacão, Prime Video e CazéTV.

Como chega o Athletico

O time paranaense anunciou recentemente a chegada do técnico uruguaio Martín Varini, mas o profissional só estreará no sábado, contra o Ypiranga, por questões burocráticas. Por outro lado, ainda com o interino, o Furacão terá os retornos de Léo Linck, após cumprir suspensão, e do atacante Cuello, liberado pelo departamento médico. O lateral Esquivel está fora por suspensão, enquanto Mastriani e Nikão, em reta final de recuperação, seguem fora. Bento, que retorna da Copa América, não será relacionado.