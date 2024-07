Athletico anuncia a contratação do técnico uruguaio Martín Varini

Varini estava no Defensor Sporting, do Uruguai, e ainda não comandará o clube na quarta-feira (10), diante do Bahia

O Athletico anunciou, na noite desta terça-feira (09), a contratação do técnico uruguaio Martín Varini. Varini chega ao CAT Caju ao lado dos auxiliares Alejandro Toyos, Nicolás da Costa e Vinícius Rovaris. O treinador assinou contrato com o Rubro-Negro e teve a primeira conversa com o elenco.

Martín Varini ainda não comandará o Athletico nesta quarta-feira (10), diante do Bahia, pelo Brasileirão Betano. Varini estava no Defensor Sporting, do Uruguai e chega ao clube paranaense após uma grande campanha como treinador do time uruguaio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes de chegar ao Defensor Sporting, o novo técnico athleticano foi auxiliar de Paulo Pezzolano no Cruzeiro, de 2022 a 2023, e no Real Valladolid, da Espanha, em 2023. Também foi treinador do Rentistas, do Uruguai, em 2021.