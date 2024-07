Vini Jr vira nome de lei que pode interromper partidas

Governador do RS sanciona ação para casos de racismo e homofobia ocorridos em jogos dentro do estado

O atacante Vini Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ganhou uma homenagem em forma de lei no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, governador do estado, sancionou uma norma nesta segunda-feira que estabelece um protocolo para interromper partidas esportivas em casos de racismo e homofobia.

A lei foi votada no dia 10 de junho, um dia após as condenações na Justiça da Espanha aos envolvidos nos atos racistas contra o jogador em uma partida diante do Valencia, em maio de 2023. A escolha pelo nome é um reconhecimento à mobilização de Vini para coibir ações preconceituosas de diferentes tipos.