Veja os motivos que ajudaram Fábio Carille a permanecer no Santos

Treinador optou pela continuidade do seu trabalho no Santos ao invés de assumir o comando técnico do Corinthians

Antes de encaminhar a contratação de Ramón Díaz, a folga inesperada ao elenco do Santos sob o comando de Fabio Carille assustou os torcedores, que temeram pela sua saída ao maior rival.

Por que Fábio Carille ficou?

De acordo com as informações do Diário do Peixe, dois motivos são determinantes nos bastidores do Santos para o treinador optar pela sua continuidade na Vila Belmiro. O primeiro e principal é a sua relação com o presidente Marcelo Teixeira. Os dois estão alinhados na forma de trabalho e, mesmo as críticas da torcida, o mandatário segurou o comandante.

O segundo motivo da continuidade de Fábio Carille é o vestiário. A relação com os atletas é excelente. O grupo apoia o trabalho do treinador, que não gostaria da sua saída em meio a reta final do turno da Série B.