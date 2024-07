Vasco espera por Emerson Rodríguez para exames médicos nesta semana

Jogador deve ser o primeiro reforço do Cruz-Maltino nesta janela de transferência para a sequência da temporada

O Vasco deve ter novidades esta semana com relação a reforços para a janela de transferência que abre na próxima quarta-feira (10). Nesse sentido, o clube carioca aguarda, no Rio de Janeiro, o colombiano Emerson Rodríguez para realizar exames médicos. A informação é do portal “ge”.

Na coletiva da semana passada, o presidente Pedrinho falou sobre a negociação, mas ressaltou que só falará abertamente quando estiver 100% fechado.