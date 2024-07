Vasco anuncia Carlos Amodeo, ex-Coritiba, para o cargo de CEO

Amodeo, aliás, atuou como CEO da SAF do Coritiba, mas deixou o clube no início da semana passada em “mútuo acordo”. Ele, afinal, chega para substituir Lucio Barbosa, que entregou o cargo no dia 11 de junho, junto a Katia dos Santos, que era CFO.

“Com uma sólida experiência em gestão corporativa, além de carregar no currículo a atuação como CEO do Grêmio e Coritiba, o advogado Carlos Amodeo foi reconhecido com o melhor CEO de clubes de futebol, em 2018 e 2019, pelo Conafut”, em comunicado do Vasco.

Raphael Vianna, novo CFO

Vianna, ex-diretor financeiro do Cruzeiro, chega, inclusive, para assumir as finanças do clube, que passam por momento de reestruturação desde a composição da SAF.

“Raphael Vianna, por sua vez, é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como Diretor Financeiro do Cruzeiro SAF, onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube”, apresenta o cruz-maltino.