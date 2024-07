Três torcedores do Corinthians morrem em acidente com van na volta de BH

Episódio ocorreu na BR-262 no Espírito Santo e envolveu colisão de ônibus com van que levava torcedores do Timão de volta para casa

Um acidente com uma van causou a morte de três torcedores do Corinthians que estavam no veículo. Eles retornavam para São Paulo após assistirem à derrota do Timão por 3 a 0 para o Cruzeiro no Mineirão, no último domingo (07), pela Série A. O episódio ocorreu na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, após colisão com ônibus, na madrugada desta segunda-feira (08).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo, o incidente ocorreu por volta de 1h40 no km 169 da BR-262. No caso, houve uma batida frontal da van com o ônibus. Ao todo 11 pessoas foram vítimas no episódio com duas mortes ainda na estrada. A outra ocorreu já em um hospital próximo e outros envolvidos sofreram ferimentos leves. Assim, receberam atendimento ainda na rodovia.