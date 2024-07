Thiago Carpini analisa situação de James Rodríguez no São Paulo: ‘Não faria parte’

Treinador destaca que meia colombiano consegue boas atuações pela seleção, mas não entende as diferenças no clube paulista

O técnico Thiago Carpini, atualmente no Vitória, explicou a situação envolvendo o meia James Rodríguez durante sua passagem no comando técnico do São Paulo no começo da atual temporada.

Em entrevista ao “Zona Mista”, do jornalista André Hernan, o treinador afirmou que o colombiano estava se aproximando do final. Carpini, aliás, deixou o Tricolor Paulista após a primeira rodada do Brasileirão.

“Ele (James) não jogou com o Dorival e em outros clubes que passou ele vem tendo dificuldades, mas na seleção ele consegue performar. Isso é uma coisa que intriga os torcedores, imprensa e a nós também. A minha questão com o James foi muito peculiar, porque alguns dias depois que cheguei, foi definido que o James não faria mais parte do contexto e estaria se desligando do São Paulo. Mesmo assim, levamos todos os atletas para a Supercopa, convidamos para ele estar junto e ele se recusou, não foi. Depois, não sei por quais motivos, são assuntos internos, ele precisou ser reintegrado e não sairia mais”, falou o atual técnico do Vitória.