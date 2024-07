Thiago Alcântara confirma aposentadoria aos 33 anos

Brasileiro naturalizado espanhol, meia teve seu nome especulado por clubes do futebol brasileiro, mas opta por pendurar as chuteiras

Um dos grandes meias de sua geração, o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara anunciou oficialmente a sua aposentadoria nesta segunda-feira (8), aos 33 anos. O jogador estava no Liverpool desde 2020, mas convivia com muitas lesões e praticamente não atuou na última temporada. Dessa maneira, o clube inglês informou que não renovaria o contrato do meia, que encerrou no último dia 30 de junho.

“Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei. Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho”, escreveu Thiago Alcântara em suas redes sociais.

Filho do tetracampeão Mazinho, Thiago Alcântara escolheu atuar pela Espanha. Nos últimos meses, seu nome foi especulado em alguns times do Brasil, como Flamengo e Vasco.