Santos sofre novo transfer ban na Fifa e fica proibido de inscrever jogadores

Dívida é com um ex-auxiliar do técnico Fabián Bustos. Santos acredita que em 48 horas a punição terá sido removida pela entidade

O Santos sofreu mais um transfer ban imposto pela Fifa. A proibição de contratar jogadores aparece no site oficial da entidade máxima do futebol, datada do dia 2 de julho. Dessa maneira, a pena tem validade por três janelas transferências, a começar pela próxima quarta-feira (10), quando reabre aqui no Brasil.

A punição é relacionada a uma dívida com um auxiliar técnico de Fabián Bustos. O Peixe ainda não se pronunciou sobre a situação. Contudo, informalmente, diz ter feito um acordo intermediado por advogados. Assim, o clube acredita que a pena seja eliminada em 48 horas.