Rodrigo Garro recebe proposta para sair do Corinthians

River Plate entra em contato com o Timão para fechar a contratação do meia, mas o valor abaixo do esperado impediu o negócio Crédito: Jogada 10

O meia Rodrigo Garro recebeu uma proposta para sair do Corinthians. O River Plate, um dos principais clubes do futebol argentino, entrou em contato com o Alvinegro para abrir negociação, mas a conversa não andou devido aos valores baixos. De acordo com o Meu Timão, o clube argentino entrou em contato e manifestou o desejo de levar o camisa 10. Porém, ele faz parte dos planos da comissão técnica e, principalmente da diretoria para a sequência da temporada.