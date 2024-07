Real Madrid licencia linha de roupas infantis de olho em ‘onda brasileira’

Com a alta de nomes como Vini, Rodrygo e Endrick, clube aposta no mercado brasileiro

“Há mais de um ano negociamos este contrato que, finalmente, firmamos no final de junho, justamente no momento da conquista do mais cobiçado título europeu. O Real Madrid sempre teve muita popularidade no Brasil, tanto pelos títulos, quanto pelos ídolos brasileiros. Assim, em breve, terá uma linha infantil diferenciada para seus fãs”, informa o diretor de Negócios da empresa, Carlo Mossi.

Os madrilenhos acabam de assinar um contrato com a Braziline, empresa 100% nacional de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que já possui licenças de clubes internacionais como Paris Saint Germain (FRA), Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE) e Manchester City (ING), além da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos.

O Real Madrid é, de fato, o “clube mais brasileiro da Europa” . Casa de nomes como Vini Jr., Rodrygo, Militão e, mais recentemente, Endrick, a equipe cresce cada vez mais em audiência no Brasil e, agora, ganhará uma linha de roupas infantis produzidas diretamente no país.

Os produtos serão direcionados ao público com idade de 2 a 16 anos. A primeira coleção contará com cerca de 15 modelos diferentes, entre camisas, calções, regatas e kit infantil. O lançamento deve ser em outubro de 2024, em lojas esportivas e voltadas para o público infantil.

“Para nós é mais que um prazer fechar este contrato, é a conquista de um objetivo. O Real terá uma bela linha de produtos, criativos, com qualidade, em todo país. O clube fará jus à sua representatividade no futebol “, completa Mossi.

“Fazemos um trabalho sério e crescemos, então, de forma estruturada, ano a ano. A contratação da NBA e, agora, do Real Madrid são um reconhecimento de nossa dedicação, competência e credibilidade no mercado”, encerra o diretor.

Real Madrid e a Braziline

É uma empresa 100% brasileira, fundada há 38 anos, e reconhecida por desenvolver produtos inovadores e de excelente qualidade. É a pioneira em licenciamento de vestuário de clubes no Brasil, atuando no segmento desde 1996, gerando novos produtos aos torcedores e potencializando receitas dos clubes parceiros. Foi a principal licenciada e fornecedora de confecções dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e atualmente é licenciada de produtos oficiais da NBA, do Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid, Barcelona e do Paris Saint-Germain no Brasil, além de nove clubes: Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, Serrano, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos e São Paulo.

