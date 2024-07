Panorama dos cartões do Vasco: cinco pendurados e quatro retornos

A vitória do Vasco diante do Inter, no último domingo (7), pelo Brasileirão, foi daquelas imponentes. Afinal, o Cruz-Maltino vinha com vários desfalques de titulares, incluindo Payet e quatro jogadores suspensos por excesso de cartões amarelos, vencendo fora de casa um time que vinha invicto no Beira-Rio desde outubro de 2023.

Dessa forma, o interino Rafael Paiva contará com retornos importantes para o próximo compromisso vascaíno na competição, contra o Corinthians, na quarta (10), em São Januário. Por outro lado, vê outros dois jogadores ficando pendurados e passando a correr risco de suspensão. Confira, então, como está a situação do Vasco no quesito cartões amarelos.

