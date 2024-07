Palmeiras envia proposta de pré-contrato a Gabigol, do Flamengo

Após possível troca entre as partes cair, Verdão vai para cima do atacante, buscando sua contratação para 2024 sem precisar gastar

Mais capítulos da novela envolvendo a possível ida de Gabigol, do Flamengo, ao Palmeiras. Nesta segunda-feira (8), o Alviverde formalizou uma proposta de pré-contrato ao jogador, que tem vínculo encerrando com os cariocas em dezembro de 2024, podendo, assim, acertar com um novo clube para 2025.

A informação é da TNT Sports. A proposta agora está nas mãos do atacante e de seu empresário, Júnior Pedroso. Com apenas cinco jogos no Brasileirão, Gabi poderia até ser uma contratação para a atual janela, que abrirá nesta quarta (10). Mas, para isso, o Palmeiras teria que arcar com a transação, acertando valores com o Flamengo.

