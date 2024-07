Novorizontino vence, quebra sequência invicta do Avaí e encosta no G4

Com o resultado, o Novorizontino chega a 22 pontos e assume a quinta colocação na tabela. Por outro lado, o Avaí permanece com 23 pontos e cai para a quarta posição.

O Novorizontino venceu o Avaí por 1 a 0 na Ressacada nesta segunda-feira (8), pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro e interrompeu uma sequência de 11 jogos sem derrota do adversário. Rodolfo, no fim do primeiro tempo, anotou o gol solitário da partida.

Na próxima rodada, o Novorizontino recebe o Guarani no Jorge Ismael de Biasi, no sábado (13), às 15h30. No dia seguinte, o Avaí entra em campo às 16h, contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

O jogo

A partida começou equilibrada e com as duas equipes chegando no ataque, mas foi o Novorizontino que levou mais perigo no primeiro tempo. O time paulista teve pelo menos duas boas oportunidades de gol antes de Rodolfo balançar a rede aos 43 minutos no rebote da finalização de Eduardo. Logo depois, o Aurinegro quase ampliou, mas Fabrício Daniel cobrou uma falta no travessão.

Depois do intervalo, o Leão da Ilha tentou uma pressão inicial, mas parou em uma boa atuação do goleiro Jordi. O jogo ficou menos disputado, contudo as duas equipes tiveram chances de marcar, mas não foram bem sucedidas. Uma das opções do técnico Gilmar Dal Pozzo para tentar pontuar em casa, foi a entrada de Willian Potker no intervalo, porém, ele foi substituído aos 30 minutos depois de se machucar em um lance que caiu de mal jeito.