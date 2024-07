Nonato desembarca no Rio para assinar com o Fluminense

O volante Nonato desembarcou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (8), para assinar com o Fluminense. Ele, porém, ainda fará exames médicos e depois vestir a camisa tricolor. O atleta chega por empréstimo do Santos, com contrato válido por um ano. Além disso, de acordo com “ge”, há a possibilidade de extensão do vínculo por mais seis meses.

Nonato voltará ao Fluminense, clube por onde atuou entre 2021 e 2022. O meia marcou quatro gols e deu seis assistências ao longo de 55 partidas. Em sua primeira passagem pelo Flu, inclusive, o jogador também atuou por empréstimo, mas pelo Internacional.

O jogador está com 26 anos e conta ainda com passagens por São Caetano, onde foi revelado, e Ludogorets, da Bulgária. Paulista, Nonato passou ainda pelas categorias de base do Corinthians. O meia não entra em campo há cerca de 45 dias, quando o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, em 24 de maio, pela Série B.