Neymar ganha homenagem do Al-Hilal e autografa camisas de R$ 8 mil

O atacante Neymar esteve na loja do Al-Hilal, na Arábia Saudita, para participar de uma ação publicitária do clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (08), o brasileiro aparece autografando camisas do clube árabe que podem custar mais de R$ 8 mil. Além disso, o brasileiro recebeu itens personalizados com o termo “papai”. O ex-Santos assumiu a paternidade de Helena, filha de um caso extraconjugal com Amanda Kimberlly.

A ação de marketing do Al-Hilal envolve a venda dos itens assinados por Neymar. São 60 camisas do clube: 20 azuis, 20 brancas e 20 pretas. Os preços variam entre 2.500 e 5.500 Rial saudita, que correspondem a R$ 3.600 e R$ 8.020 (no câmbio atual), respectivamente.