Neuer relembra o histórico 7 a 1: ‘Algo pouco real’

Goleiro alemão conta que ninguém esperava que as oportunidades acontecessem com tanta facilidade

Neuer disse, aliás, que nem ele e nem seus companheiros conseguiriam imaginar o que iria acontecer. Thomas Müller marcou o primeiro aos 11 minutos. A Seleção se descontrolou e, com meia hora de jogo, a Alemanha já vencia por 5 a 0. Com a vaga sacramentada para a final, o restante da partida serviu apenas para dar números finais ao famoso 7 a 1.

Nesta segunda-feira, 08/07/2024, a maior derrota da Seleção Brasileira completa 10 anos. A fatídica semifinal da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, terminou com o massacre alemão com o histórico placar de 7 a 1. Uma década após o jogo, o goleiro alemão, Manuel Neuer, contou um pouco daquela partida, incluindo o que sentiu dos torcedores brasileiros e os lances acontecerem com muita facilidade.

Neuer, aliás, acabou se tornando um espectador privilegiado do restante do primeiro tempo, já que o Brasil não conseguiu criar mais nenhuma chance após a Alemanha enfileirar os gols. Segundo ele, o ânimo da torcida, inclusive, foi perceptível.

“Eu consigo me lembrar de tudo. A atmosfera estava um pouco quente no início, eu diria até com uma ligeira hostilidade contra a gente. Mas ao longo do jogo isso foi se transferindo para a própria seleção brasileira. Os torcedores ficaram zangados com a sua equipe. Depois veio a raiva e, claro, dava para perceber a tristeza aumentando. Eles ficaram muito, muito decepcionados com sua própria seleção”, destacou.

Como voltar para o 2° tempo

Após o início da segunda etapa, a seleção alemã, afinal, precisava manter a concentração na etapa final. Neuer acredita que a postura da sua equipe, em respeito ao Brasil, foi percebida pelos torcedores.

“No vestiário, nós falamos que não era para tentar fazer gracinha, fazer “Jogo Bonito” com o Brasil. Apenas continuamos jogando sério e mantendo a cabeça fria, não fomos arrogantes. Tratamos nosso adversário com muito respeito, inclusive os torcedores que estavam no estádio. E a final no Maracanã teve muito a ver com isso, porque todo torcedor brasileiro viu como lidamos com aquela situação.”

