Mesmo no banco, Cano, do Fluminense, é suspenso para duelo com o Criciúma

Em meio à crise, o Fluminense ganhou um desfalque para a partida contra o Criciúma, na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse. Afinal, Germán Cano, que ficou no banco de reservas, tomou o terceiro cartão amarelo depois de uma discussão no confronto com o Fortaleza, no Castelão. O argentino levou o amarelo depois de discutir com o lateral Felipe Jonathan na beira do campo. Isso aconteceu após o camisa 14 jogar a bola para que o adversário cobrasse o lateral. No entanto, o jogador do Tricolor de aço desviou a bola e retardou o jogo, o que gerou o bate boca entre os dois.