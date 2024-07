Matheus Henrique é apresentado e revela adiamento de lua de mel por causa do Cruzeiro

Negociação com Cruzeiro e novo contrato fizeram volante Matheus Henrique perder a lua de mel com a nova esposa

De volta ao futebol brasileiro, o volante lembrou de grandes momentos nas partidas do Cruzeiro contra o Athletico e Corinthians.

“No primeiro ano, no futebol italiano, foi novidade. Fiz gols em grandes clubes. No segundo, a mesma coisa. Hoje, na terceira semana, está me despertando algo do passado, que não vivia muito lá, porque o Sassuolo não tem uma torcida tão grande. Contra o Athletico-PR, estava arrepiado o tempo todo por causa da torcida. Lá a gente não tinha essa parte do torcedor, jogava quase sempre contra. Agora revivi isso do passado”, acrescentou.

Já está pronto para jogar pelo Cruzeiro?

O volante, afinal, detalhou sobre seu condicionamento físico. Ele ainda busca a melhor forma, no entanto, está pronto para começar.