Jornalista detona Mano Menezes em derrota do Fluminense: ‘Melhor não ter vindo’

O Fluminense resiste a qualquer evidência de evolução no Campeonato Brasileiro. O cenário ganha contornos cada vez mais preocupantes a cada rodada – seja por desempenho, resultados ou questões internas. A situação é tão ruim que após a derrota para o Fortaleza, quarta em cinco jogos, sobrou até mesmo para o recém-chegado Mano Menezes.

O desempenho do Fluminense na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, mais uma vez deixou a desejar. A equipe apresenta sinais de um time que sabe sofrer, mas muito mais por consequência do que por estratégia. Aliás, de acordo com o jornalista José Ilan, o novo revés sinaliza para uma troca de perspectiva sobre Mano Menezes. O comunicador se incomodou com a repetição de problemas do time de Diniz e detonou a leitura de jogo do técnico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Errei. Disse que o Mano conseguiria afastar a velharia, que seria uma boa opção dentro do cenário, pois a carreira dele está em jogo. Mas eu errei. Mano mexeu pouco, pragmático, mas disse isso desde ontem. Não sou engenheiro de obra pronta”, disse.