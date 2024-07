Irmã de Neymar envia presentes para nova sobrinha

Rafaella mandou um kit maternidade com bolsas bordadas e uma luxuosa decoração para o quarto de Helena

A irmã do craque Neymar, Rafaella Santos, mandou presentes para a nova sobrinha, a pequena Helena, que nasceu nos últimos dias. A criança é fruto de um relacionamento casual do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Entre os vários presentes, Rafaella mandou um kit maternidade com bolsas bordadas e uma luxuosa decoração para o quarto de Helena. Vale ressaltar, Santos, além de tia, também é madrinha da garotinha.