Interesse de alemães pelo 7 a 1 é cinco vezes maior do que o de brasileiros

Apesar da crise, levantamento mostra que desempenho do algoz é pior do que a vítima nos anos seguintes

Dez anos se passaram desde a goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Assim, parece ser impossível para os brasileiros se esquecerem da derrota histórica. Um levantamento do “Bolavip Brasil” revela, porém, que, no caso do massacre no Mineirão, a máxima de que quem apanha se lembra mais do que quem bate não se aplica. São os alemães que possuem maior interesse pelo jogo, uma década depois.

Metodologia do 7 a 1

Uma pesquisa checou o volume de buscas no Google por oito palavras-chaves referentes à partida histórica, entre junho de 2020 e maio de 2024. Trata-se, aliás, do período no qual o site disponibiliza os dados. Em seguida, o estudo comparou as buscas no Brasil e na Alemanha.

Interesse quase 5 vezes maior

O levantamento descobriu que o interesse dos alemães pelo 7 a 1 no período pesquisado foi de aproximadamente 10.800 buscas. Já os brasileiros usaram o Google para ir atrás de conteúdo sobre o resultado cerca de 2.200 vezes. Um interesse 4,9 vezes maior.