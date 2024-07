Gabigol manda recado a torcedores do Flamengo em meio à negociação com Palmeiras

Gabigol vive os últimos meses como jogador do Flamengo, já que o contrato se encerra em dezembro deste ano. Em negociação com o Palmeiras, o atacante mandou um recado para os torcedores na noite desta segunda-feira (08), através das redes sociais. O camisa 99 publicou uma imagem treinando no CT Ninho do Urubu e escreveu “SRN (Saudações Rubro-Negras)”.

