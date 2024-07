Gabigol e Dudu: possível troca polemiza entre torcedores de Flamengo e Palmeiras

Camisa 99 do Rubro-Negro está livre para assinar pré-contrato com outro clube e mantém conversas acaloradas com o Alviverde

As realidades de Gabigol e Dudu são distintas, mas compõem o mesmo cenário melancólico que antecede um fim doído. A saída do ídolo rubro-negro é iminente, enquanto a do alviverde ainda uma probabilidade. Flamengo e Palmeiras parecem convencidos a encerrar o ciclo com os jogadores, não à toa vislumbram a possibilidade de uma troca de figurinhas em caso de acordo. Por outro lado, porém, os torcedores rubro-negros e alviverdes vão por um caminho mais dúbio sobre o tema.

Gabigol está livre para assinar pré-contrato após se desgastar com a diretoria na tentativa de um acordo por renovação com o Flamengo. Além disso, o jogador se envolveu em polêmicas recentes que também interferiram na sólida relação com a torcida e o desempenho em campo parou de corresponder às expectativas. Dudu, por sua vez, optou pelo Palmeiras após desistir do acordo com o Cruzeiro. Acontece que a postura do ídolo alviverde incomodou a presidente Leila, que chegou a se posicionar publicamente a favor da saída do atacante.

O Palmeiras tem interesse na contratação de Gabigol e conta, inclusive, com aval de Abel Ferreira. A ideia do Alviverde é tê-lo ainda na próxima janela, mas sem arcar com a compensação financeira exigida pelo Flamengo. O Rubro-Negro, que também aprova o nome de Dudu, só aceita liberar o camisa 99 de graça após o fim do vínculo, em dezembro.