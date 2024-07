Fluminense solicita à CBF adiamento de jogo contra o Cuiabá

Tricolor fará três jogos como visitante em virtude do adiamento do duelo com o Athletico-PR e tenta decisão favorável na entidade Crédito: Jogada 10

O Fluminense formalizou um pedido à CBF para que a partida contra o Cuiabá, no dia 21 de julho, na Arena Pantanal, seja adiada. Assim, o Tricolor explicou que fará três jogos consecutivos como visitante (Fortaleza, Criciúma e Cuiabá), algo que fere a premissa da montagem da tabela do Campeonato Brasileiro. Até o momento, a entidade não deu uma resposta conclusiva. A informação é do portal "ge". Além disso, o clube carioca segue o mesmo argumento usado pelo RB Bragantino na edição de 2023. Naquela época, o Maracanã ficou fechado para a final da Libertadores, contudo o Flamengo não aceitou trocar de estádio para enfrentar os paulistas. A entidade máxima do futebol brasileiro adiantou o jogo, porém o Massa Bruta reclamou que faria três jogos fora de casa, e a solução foi o adiamento.