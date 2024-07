Fluminense amarga 3ª pior campanha dos pontos corridos após a 15ª rodada

O Fluminense não consegue reagir no Campeonato Brasileiro e voltou a perder, desta vez para o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão. Lanterna, com apenas 7 pontos, a equipe carioca amarga, no momento, a terceira pior campanha da história dos pontos corridos em 15 rodadas.

Dessa forma, o Tricolor conquistou apenas 15% (7) dos pontos possíveis (45), tendo somente uma vitória, diante do Vasco, em abril, no Maracanã. O time já acumula quatro empates e 10 derrotas até aqui, sem esboçar qualquer reação e aumentar a preocupação do torcedor.