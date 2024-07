Flamengo faz proposta pelo meia Claudinho, do Zenit

Jogador esteve na mira do Flamengo na última temporada, mas clubes não chegaram a um acordo pela transferência do brasileiro

O Flamengo voltou à carga por um velho conhecido: Claudinho, do Zenit, que já tem negociações em andamento. Representantes do brasileiro ofereceram novamente o meia ao Rubro-Negro, que se interessou e fez uma primeira proposta aos russos, semelhante à oferecida em julho do ano passado.

Na ocasião, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos econômicos. No entanto, o Zenit pediu 20 milhões de euros (R$ 107 milhões), e os clubes não chegaram a um acordo. A informação do interesse no jogador é do canal Paparazzo Rubro-Negro.