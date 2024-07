Flamengo e Palmeiras desistem de troca entre Gabigol e Dudu

Flamengo e Palmeiras vinham negociando uma troca entre Gabigol e Dudu nos últimos dias. No entanto, os clubes voltaram atrás e desistiram do negócio. A informação é da ESPN.

Gabigol x Dudu

Flamengo e Palmeiras não recuaram na negociação por acaso. Afinal, Dudu, atacante alviverde, não quer ser transferido ao time rubro-negro. O jogador deseja permanecer em São Paulo e provar seu valor na Academia. O atleta vem conquistando títulos importantes nos últimos anos e é um ídolo histórico do clube. Entretanto, ele atualmente vive um momento delicado com os dirigentes e torcedores palmeirenses.

Gabigol, dessa forma, não deve ser transferido ao Palmeiras na metade deste ano. O atacante tem contrato no Flamengo até dezembro de 2024 e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O camisa 99, enquanto não define seu futuro, vem treinando normalmente no Ninho do Urubu e está relacionado para partida de quinta-feira (11/07), diante do Fortaleza, no Maracanã.

Flamengo x Palmeiras

Aliás, Flamengo e Palmeiras protagonizam uma das principais rivalidades do país e são fortes candidatos ao título do Brasileirão. O time rubro-negro está na liderança, com 30 pontos conquistados. A equipe alviverde, por sua vez, está na terceira colocação, com 30.