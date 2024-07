Falcao García vai estrear pelo Millonarios contra o River Plate

Além de torcedor confesso do clube colombiano, Falcao tem sentimento de carinho e gratidão pelo River Crédito: Jogada 10

Antes de rumar à Europa se tornar uma histórica figura do futebol colombiano, Falcao García teve dois clubes de suma importância em sua trajetória: Millonarios e River Plate. E são justamente esses clubes que, na próxma terça-feira (9), vão colaborar com capítulo especial em sua trajetória. Às 18h30 (de Brasília), argentinos e colombianos se enfrentam em partida amistosa, no Mâs Monumental, onde o centroavante deve fazer sua primeira partida pelo Embajador. Além disso, o fato das equipes estarem fora do ritmo de competição, desde o início da Copa América, faz com que o duelo também sirva como uma "mini pré-temporada".

Fato é que, diante da oportunidade de jogar profissionalmente pela primeira vez em seu país, Falcao reconhece que os últimos dias tem sido carregados de m11uita emoção. Algo que, naturalmente, também deve ocorrer no contexto da partida da próxima terça. “Tem sido dias de muita intensidade, muito emocionantes. E não existe melhor maneira de iniciar esse caminho do que enfrentar o River que, para mim, também significa muitíssimo”, disse o centroavante no embarque da delegação do Millonarios para a Argentina. A carreira do Tigre Logo após surgir nas categorias de base do Lanceros de Boyacá, Falcao García foi para a base do Millonarios antes de, ainda como sub-20, rumar para o River Plate. Dessa forma, foi em solo argentino que o atacante complementou sua formação e estreou como profissional.