Ex-jogador revela sonho que mantém Cristiano Ronaldo no futebol

Adrian Mutu recordou a última conversa que teve com o astro, em maio deste ano, e citou motivação para seguir em atividade

“É essa sua verdadeira motivação. O fato de querer jogar uma partida oficial com o filho. É por isso que não desiste. No Al-Nassar, é possível. Se ele estivesse em outro time, como o Real Madrid, seria mais difícil”, revelou.

Em entrevista ao ‘iAM Sport’, Mutu revelou parte da última conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre carreira, em maio deste ano. O ex-jogador contou que o astro ainda almeja jogar ao lado do filho e por isso se mantém ativo na profissão.

Ainda não se sabe se Cristiano Ronaldo estará presente na Copa do Mundo 2026, que será disputada em três países: Canadá, México e EUA. O atleta ainda não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade de disputar outra edição junto a Portugal, mas há expectativa por parte dos torcedores.

Campeão em 2016, Cristiano também sonhava em levantar o segundo título de Eurocopa. A expectativa era coroar a carreira de um dos maiores nomes da história do futebol e a principal referência de Portugal. Cristiano, no entanto, não reconsiderou a despedida nem mesmo em meio à frustração pela queda precoce.

O maior artilheiro da história da Eurocopa e recordista em participações se despediu do torneio sem balançar as redes nesta edição. O adeus ocorreu após a eliminação de Portugal para França nos pênaltis, pelas quartas de final da competição.

Vínculo com Al-Nassr

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até o fim de 2025, mas segundo a rádio inglesa ‘Talksport’, há chance de renovação. Isso porque o clube saudita estuda uma proposta para extensão de vínculo com o astro, que pode ajudá-lo a se manter em forma para Copa do Mundo.

