Especial 10 anos do 7 a 1. O que ocorreu com os jogadores da Alemanha após a goleada

Após a conquista da Copa do Mundo de 2014, o goleiro seguiu fazendo história no Bayern de Munique, da Alemanha, onde empilhou títulos como Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Ele ainda foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2014, 2015, 2016 e 2020, além de 2013, antes do Mundial no Brasil. Neuer segue em atividade, tanto por clube quanto Seleção, e acabou de disputar a Eurocopa de 2024.

A histórica goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, completa dez anos neste dia 8 de julho de 2024. Naquele dia, a Alemanha abriu 5 a 0 no primeiro tempo. Kroos (dois). Shurlle (dois) Klose, Muller e Khedira fizeram os gols da Alemanha. Bernard diminuiu no último minuto. Depois, iria para a final e venceu a Argentian: 1 a 0.

Após o título da Copa do Mundo, o zagueiro permaneceu no Borussia Dortmund, da Alemanha, por mais dois anos antes de se transferir para o Bayern de Munique, do mesmo país. Entretanto, a passagem pelo time bávaro não foi tão brilhante. Dessa forma ele retornou ao Dortmund em 2019 e terminou de fazer uma temporada brilhante. Ele encerrou a passagem pelo clube em junho deste ano, após o vice da Liga dos Campeões, e está sem clube.

Permaneceu no Bayern de Munique, da Alemanha, até 2021. Foi peça importante no sistema defensivo, mas ficou marcados por falhas como contra o Barcelona, em 2015, e na Copa do Mundo de 2018, quando foi expulso contra a Suécia. Ele não foi mais convocado pela Seleção após o Mundial na Rússia. Depois de deixar o Bayern de Munique, onde ainda empilhou títulos nacionais e uma Liga dos Campeões em 2020, foi para o Lyon, da França, por dois anos. Mas, recentemente foi contratado pelo LASK, da Áustria, após uma curta passagem pelo Salernitana, da Itália.

O lateral-direito se aposentou três anos depois da conquista do título mundial no Brasil. Lahm ainda conquistou mais três vezes o Campeonato Alemão e uma vez a Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha com o Bayern de Munique, antes de encerrar a carreira.

Permaneceu na seleção alemã até a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando recebeu fortes críticas e deixou de jogar pela seleção. O meia defendeu o Arsenal até 2021, mas perdeu espaço no clube inglês e foi para o futebol turco. Ele defendeu o Fenerbahçe entre 2022 e 2023, e depois foi para o İstanbul Basakçehir, onde se aposentou em 2023. Desde então, tem se dedicado ao fisiculturismo.

Autor de dois gols contra o Brasil, o meia teve a carreira mais vitoriosa entre os campeões mundiais de 2014. Foi contratado pelo Real Madrid, da Espanha, logo após o Mundial no Brasil, onde empilhou títulos como cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Espanhóis. Já na Seleção, permaneceu até a Eurocopa de 2024, quando decidiu se aposentar do futebol.

Permaneceu no Bayern de Munique, da Alemanha, e na Seleção após a conquista mundial no Brasil em 2014. Empilhou títulos com o clube alemão, além de disputar todas as competições com a Seleção. Ele chegou a se aposentar da Alemanha em 2019, mas voltou e disputou o Mundial de 2022 e a Eurocopa de 2024.

Autor de um gol na goleada sobre o Brasil, o volante permaneceu na seleção alemã até a Copa do Mundo de 2018. Após o título mundial no Brasil em 2014, deixou o Real Madrid, da Espanha, no ano seguinte, e foi para a Juventus, da Itália, onde ficou por seis temporadas. Em 2021, retornou para o futebol alemão e acertou com o Hertha Berlim, antes de encerrar a carreira.

O lateral-esquerdo encerrou a carreira em 2020. Após o título mundial, permaneceu no Schalke 04, da Alemanha, até 2018, quando para o Lokomotiv Moscou, da Rússia. Ele ficou no clube russo até 2020, quando se aposentou. Já pela Seleção, deixou de ser convocado em 2017.

O zagueiro se aposentou da seleção alemã logo após a conquista do título mundial no Brasil, em 2014. Ele seguiu com a carreira em clubes até 2018, se aposentando com a camisa do Arsenal, da Inglaterra.

Maior artilheiro da história das Copas, o centroavante ficou em atividade apenas por mais dois anos após a conquista do título mundial no Brasil. Em 2016, se aposentou e iniciou a carreira como treinador. Ele comandou a base do Bayern de Munique, antes de se aventurar como treinador principal do modesto Rheindorf Altach. Em 2024, foi anunciado pelo Nuremberg para a temporada 2024/25.

JULIAN DRAXLER

Após se destacar no Schalke 04 até 2015 e no Wolfsburg na temporada 2015/16, acertou com o Paris Saint-Germain, da França, mas não conseguiu ter sucesso. No último ano de contrato, seguiu por empréstimo para o Benfica, de Portugal. Após ficar livre no mercado, foi para o Al-Ahli, do Qatar, em 2023. Já pela Seleção, ainda não fechou as portas, mas não foi para a Copa do Mundo de 2022 e nem para a Eurocopa de 2024.

JOACHIM LÖW

Permaneceu no comando da seleção alemã até 2021. Deixou o cargo após as eliminações precoces na Copa do Mundo de 2018 e na Eurocopa de 2020. Desde então, está livre no mercado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.