Espanha x França: onde assistir, escalações e arbitragem

A primeira finalista da Eurocopa 2024 será definida nesta terça-feira (9). Espanha e França se enfrentam às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na primeira semifinal do torneio. Dessa maneira, quem avançar no duelo entre as duas maiores potências da competição vai encarar o vencedor de Inglaterra x Holanda na grande decisão.

Como chega a Espanha

Donos do melhor futebol desta Eurocopa, os espanhóis chegam à semifinal com 100% de aproveitamento na competição e estão embalados após eliminar a anfitriã Alemanha nas quartas. Além disso, a Fúria está em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de conquistas. No momento, espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores.

Contudo, o técnico Luis de la Fuente terá alguns desfalques para enfrentar os franceses. Isto porque o zagueiro Le Normand recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre a Alemanha e vai cumprir suspensão nesta terça-feira. Além disso, Carvajal é outro suspenso, desta vez pelo cartão vermelho recebido nas quartas. Dessa maneira, Jesus Navas ou Grimaldo devem ocupar a lateral direita, enquanto Nacho volta à zaga espanhola.