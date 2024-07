Em meio à definição de futuro de Carille, Santos terá semana livre de treinos

Elenco do Peixe se reapresenta nesta segunda-feira (8) para iniciar preparação para duelo com o Ituano pela Série B Crédito: Jogada 10

O Santos está em fase de recuperação na Série B, com duas vitórias seguidas, a última sobre o Ceará por 1 a 0, fora de casa, na última sexta-feira (5). Antes disso, a equipe se viu em cenário negativo, pois sofreu quatro derrotas consecutivas. O Peixe já mudou seu foco para o próximo compromisso, o embate com o Ituano, que será válido pela 15ª rodada do torneio. Depois do triunfo sobre o Ceará, o elenco ganhou folga no último domingo e se reapresenta na manhã desta segunda-feira (08), no CT Rei Pelé. Afinal, dará início a preparação para o duelo contra o Galo de Itu, que ocorrerá daqui a uma semana, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille terá um desfalque certo, o lateral-direito Ferreira, que foi expulso no último jogo, na Arena Castelão. Em contrapartida, o volante Schmidt voltará a ficar como opção depois de cumprir suspensão contra o Ceará. O atacante Guilherme ainda é dúvida, pois ainda se recupera de um edema na coxa esquerda. Além disso, o meio-campista Giuliano se encontra na mesma situação, já que deixou o campo no compromisso anterior ainda na primeira etapa. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa direita e passará por uma reavaliação para averiguar o grau do problema. Indefinição no Santos sobre o futuro de Carille Internamente, o ambiente no Santos é de incógnita a respeito da continuidade do treinador Fábio Carille no cargo. Afinal, o Corinthians tem a sua contratação como prioridade após a demissão de Antônio Oliveira. A princípio, o técnico do Peixe se reapresenta junto ao elenco, na manhã desta segunda-feira. Contudo, ao ser questionado sobre sua permanência na equipe no decorrer de coletiva depois do último jogo, Carille deixou seu futuro em aberto. A diretoria do Alvinegro Praiano já afirmou publicamente que deseja que ele siga na função. A definição desta situação deve ocorrer durante esta semana.