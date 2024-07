Dorival desabafa sobre polêmica em pênaltis da Seleção: ‘Absurdo’

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, falou pela primeira vez após eliminação do Brasil da Copa América para o Uruguai nos pênaltis. E o assunto abordado foi sobre a postura dele antes da disputa por penalidades em que o comandante ficou fora da “rodinha” dos jogadores, o que foi interpretado como “falta de comando”.

“Achei um absurdo tudo o que fizeram. Em momento algum me questionaram a respeito de maneira mais direta… Nem sabia daquele assunto. Por uma foto, interpretaram de tal forma que parecia um absurdo de outro mundo. Então, eu preciso ter uma prancheta na mão com os nomes para passar um sentido de organização em cima de um grupo? Me desculpem, mas foi um absurdo o que fizeram, todas as polêmicas em cima de uma simples foto”, disse ao ‘ge’ antes de complementar.