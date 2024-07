Deschamps diz que Mbappé segue na luta para se adaptar à máscara

O comandante afirmou que Mbappé está se adaptando à máscara que vem utilizando no rosto, devido a uma fratura no nariz logo na estreia diante da Áustria.

O técnico Didier Deschamps confirmou, nesta segunda-feira (8), a presença de Kylian Mbappé na partida diante da Espanha, na próxima terça (9), pela semifinal da Eurocopa . O atacante foi substituído na prorrogação contra Portugal e foi levantada a preocupação com o estado físico do jogador.

“Ele tinha jogado 110 minutos, sabemos que foi cansativo. Não acho que o Kylian esteja mal fisicamente. Ele continuará em campo, vamos deixá-lo descansar o quanto precisar. Fizemos tudo o que pudemos. Estou convencido que o Mbappé está com a cabeça e o corpo no lugar, como todos os outros jogadores. Tem também a ver com a situação dele no clube, um problema nas costas, a questão no nariz. Ele só precisa se acostumar com as novas condições de jogo. Acredito que ele fará de tudo para dar 110% amanhã contra a Espanha”, comentou.

Treinador alerta Mbappé sobre proteção no rosto

Deschamps acrescentou ainda que o camisa 10 francês terá que se acostumar com a máscara. Afinal, ele deverá usá-la até depois da Eurocopa. Isso porque ele poderá passar por cirurgia no local e deverá usar a proteção já no Real Madrid, seu novo clube, após as férias.

“Ele está numa nova situação para ele, tendo que usar uma máscara, que significa com a visão modificada. Precisa se acostumar com a isso, com o inchaço anteriormente. A cada dia o nariz dele está mais forte, precisa se acostumar com isso pelas próximas semanas ou meses, com vestir máscara”.