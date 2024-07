Cruzeiro pode ter reforço em breve e acirra disputa no ataque

Dinenno está fora desde abril e passou por procedimento cirúrgico no último mês. Ele agora inicia a transição

O técnico Fernando Seabra está próximo de solucionar um grave problema em seu ataque. Isso porque o atacante Juan Dinenno avançou na recuperação e iniciou o período entre a fisioterapia e a preparação física.

Dinenno está afastado há cerca de três meses. No entanto, há pouco mais de um mês precisou passar por uma cirurgia no púbis. A expectativa é que ele retorne aos jogos no início de agosto.