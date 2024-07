Coudet lamenta vaias em derrota do Inter na volta ao Beira-Rio: ‘Ninguém gosta’

Técnico do Colorado também frisou que o rendimento com oscilação da equipe se devem ao alto número de lesões e o curto tempo para treinar Crédito: Jogada 10

A volta do Inter ao Beira-Rio decepcionou os torcedores. A equipe teve rendimento irregular e perdeu por 2 a 1 para o Vasco, no último domingo (7). Assim, o que era para ser uma festa para celebrar a reabertura do estádio terminou com um sentimento de frustração. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A torcida presente promoveu vaias ao desempenho da equipe após a partida. Um dos principais alvos foi o técnico Eduardo Coudet. Desse modo, a tendência é que se crie um clima negativo para o próximo confronto do Colorado. O comandante argentino confessou que enfrentará um ambiente adverso no embate com o Juventude, também no Beira-Rio.

“Quando não ganhamos isso acontece. Como blindar? Não tem maneira de blindar. Sabemos que quarta-feira o clima não vai ser o melhor para iniciar. É o que acontece quando não se ganha. Não é uma situação bonita pra ninguém. Ninguém gosta de vaias, mas no futebol acontecem essas coisas”, esclareceu Coudet. O Inter foi superior ao Vasco na primeira etapa, mas não teve eficiência para converter as oportunidades em gols. Posteriormente, no segundo tempo, a equipe gaúcha caiu de rendimento e sofreu com erros individuais. O oponente foi letal nas chances que teve e conquistou o resultado positivo. Inter sofre com vários desfalques por lesão O treinador argentino justifica que a seca de gols do time também tem como uma das razões o alto número de desfalques por lesão, além do calendário com diversos compromissos em um curto espaço de tempo. Com isso, o curto prazo para realizar os treinamentos e recuperar os jogadores machucados interfere negativamente no rendimento.