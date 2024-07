Corinthians faz consulta por zagueiro brasileiro, ex-PSV

Corinthians quer o defensor André Ramalho, que está sem clube após ficar três temporadas e ser campeão no clube holandês

A princípio, a ideia do brasileiro é seguir na Europa, onde atua há mais de dez anos. Contudo, a chance de jogar pelo Corinthians também animou o defensor.

O Corinthians segue em busca de reforços para a sequência da temporada. Na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Timão fez uma consulta pelo zagueiro André Ramalho, de 32 anos, que deixou o PSV, da Holanda, e está sem clube.

O cenário é propício ao clube do Parque São Jorge, uma vez que a contratação de André Ramalho seria sem custos, por ter finalizado seu vínculo com o PSV após três temporadas. Enquanto isso, vem treinando para manter a forma física no interior de São Paulo.

No futebol europeu, André Ramalho atuou pelo Red Bull Salzburg, USK Anif e Liefering, da Áustria, Bayer Leverkusen e Mainz 05, da Alemanha, além do PSV. Anteriormente, passou pela base de clubes como São Paulo, Palmeiras e RB Brasil.

Pela equipe dos Países Baixos, André Ramalho faturou o título do Campeonato Holandês na última temporada. Foram 29 jogos como titular nas 34 rodadas da competição. No total, foram 46 partidas, três gols e uma assistência em 2023/24.