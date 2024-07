Corinthians encaminha contratação do técnico Ramón Díaz

Timão acerta com o treinador argentino e tem pressa para que o comandante assuma logo equipe; Será terceira experiência de Ramón no Brasil

Apesar do estágio avançado na negociação, a tendência é que nesta quarta-feira, contra o Vasco, o Corinthians siga sob o comando do técnico interino Raphael Laruccia.

A primeira opção do Corinthians, entretanto, era Fábio Carille, do Santos. O técnico, no entanto, conversou com a diretoria do Peixe e concordou em permanecer na Vila Belmiro. Desta maneira, Ramón Díaz foi a opção mais viável. A diretoria corintiana também teve contato com Diniz, que recusou.

Se confirmado, será a terceira experiência de Ramon Díaz no Brasil. Em 2020, o treinador chegou a ser anunciado como treinador do Botafogo, mas devido a problemas de saúde, enviou seu filho Emiliano para iniciar o trabalho no Alvinegro. Contudo, por falta de resultados, ele acabou demitido 20 dias depois, sem dirigir a equipe.

Já no ano passado, chegou ao Vasco no meio do Brasileirão do ano passado, com o objetivo de livrar a equipe do rebaixamento. Ele conseguiu o feito, mas no ano seguinte não conseguiu repetir o bom desempenho. O argentino acabou demitido após uma goleada para o Criciúma, em pleno São Januário.