Corinthians anuncia a renovação de contrato com Fagner

O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (8), a renovação de contrato com Fagner. O lateral-direito assinou a ampliação do vínculo até dezembro de 2026. O antigo tinha validade até o fim desta temporada.

Agora, Fagner segue como um dos mais experientes jogadores do Timão, principalmente após a saída dos ídolos Cássio e Paulinho, que saíram no meio desta temporada. Aos 35 anos, o jogador já manifestou diversas vezes a vontade de encerrar a carreira no clube do Parque São Jorge.