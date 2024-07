Chelsea está próximo de contratar promessa norte-americana

O Chelsea segue no mercado de transferências para reforçar o elenco para a temporada 2024/25. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, o clube londrino está perto de acertar a contratação de Caleb Wiley, lateral esquerdo do Atlanta United. Ao mesmo tempo, as partes já teriam chegado a um acordo para a transferência do jogador de 19 anos.

Além disso, a imprensa britânica adianta que a contratação deve acontecer pelo valor de 10 milhões de euros, com vínculo até 2031. No entanto, a expectativa é que o lateral-esquerdo seja emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg, da França, na próxima temporada, para ele ter mais oportunidades em seu primeiro ano no futebol europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Formado nas categorias de base do Atlanta United, Caleb Wiley aparece como uma promessa do futebol norte-americano. Em três temporadas na equipe principal, o lateral disputou 84 jogos, onde marcou seis gols e deu sete assistências. Além disso, o jovem chegou a representar a seleção dos Estados Unidos em duas oportunidades.