Botafogo abre conversas para renovar com Tchê Tchê

Alvinegro adota cautela para renovar com o volante, que tem contrato com o clube até dezembro

O Botafogo segue o movimento de renovações. O clube alvinegro iniciou as conversas para renovar o contrato com o volante Tchê Tchê. O jogador tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2024, e as partes ainda não sentaram formalmente para negociar a continuidade. A informação é do “Uol”.

A diretoria do Alvinegro adota cautela para renovar com Tchê Tchê. De acordo com o “ge”, o clube aguarda o calendário aliviar para formalizar a proposta e também ouvir a vontade do atleta.