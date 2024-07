Após anunciar aposentadoria, Thiago Alcântara pode voltar ao Barcelona

Thiago Alcântara entrou na mira do Barcelona nesta segunda-feira (8), após anunciar sua aposentadoria dos gramados. Aos 33 anos, o agora ex-jogador está em negociações, segundo a imprensa espanhola, para integrar a comissão técnica do clube. Assim, ele poderá ser um dos assistentes do treinador Hansi Flick.

A ideia é que Thiago Alcântara seja o elo entre o treinador alemão e os jogadores. Isso porque eles trabalharam juntos no Bayern de Munique, o que facilitaria, portanto, a comunicação. Além disso, o nome é do agrado de Deco, dirigente do Barça, principalmente pelo histórico no clube.

Caso ocorra a contratação, Thiago retornará à Catalunha após 11 anos, quando optou por deixar o clube espanhol rumo ao futebol alemão.