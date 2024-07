‘Dói para muita gente ver as 5 estrelas no nosso peito’, desabafa Andreas Pereira

Atleta afirma que não viu problema em suas declarações antes do duelo com o Uruguai e que foram para enaltecer a Seleção

Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa América para o Uruguai, Andreas Pereira desabafou nas redes sociais. Assim, o jogador do Fulham afirmou que e não viu problemas em suas declarações antes da partida, que repercutiram mal entre os jogadores da Celeste. Para ele, o único objetivo foi exaltar a história do Brasil no mundo do futebol.

“Exaltar a nossa história, acreditar e ter orgulho das 5 e dos nossos atletas não é denegrir a imagem de ninguém. Não podemos comprar essa narrativa”, desabafou Andreas.