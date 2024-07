Garro desabafa sobre má fase do Corinthians: ‘Difícil’

O meia Rodrigo Garro deixou o campo irritado após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro neste domingo. O argentino, que está suspenso para o duelo diante do Vasco, no meio de semana, admitiu que o clube vive momento difícil e evitou falar muito da partida, já que, segundo o próprio, estava de cabeça quente.

Com a derrota no Mineirão, o Corinthians segue na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados. Os gols da Raposa foram marcados por Matheus Pereira, Barreal e Gabriel Verón.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). Rodrigo Garro não estará presente pois tomou o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Cruzeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.