Toni Kroos publica carta de despedida com pedido de desculpas

Meio-campista alemão, que se aposentou do futebol na derrota da Alemanha para a Espanha na Eurocopa, pediu desculpas a Pedri

O jogador de 34 anos pediu desculpas ao espanhol, que saiu lesionado aos seis minutos do primeiro tempo das quartas de final: “Desculpa e se recupere logo, Pedri. Obviamente, não foi minha intenção te machucar. Rápida recuperação e tudo de bom para você. Você é um grande jogador.”

“O primeiro pensamento na minha cabeça foi: ‘Não sou estúpido!’. O primeiro pensamento do meu coração foi: ‘Sim, porra!’. Como todos sabemos, é o coração que decide”. Ele também, por fim, não esqueceu Pedri.

Um dia após jogar sua última partida da carreira, uma derrota para a Espanha que eliminou a Alemanha da Eurocopa , Toni Kroos, afinal, usou as redes sociais para compartilhar uma carta de despedida. Em uma mensagem inegavelmente emotiva, o meio-campista alemão lembrou a reação à ligação que recebeu de Julian Nagelsmann pedindo para que ele voltasse à seleção em 2023.

Leia a mensagem completa

“Meu telefone tocou em 29/09/2023. Quem estava ligando: Julian Nagelsmann. Pedido: Retorno à seleção nacional. O primeiro pensamento na minha cabeça foi: ‘Não sou estúpido!’. O primeiro pensamento do meu coração foi: ‘Sim, porra!’. Como todos sabemos, é o coração que decide. Meu primeiro pensamento nesta manhã de 6 de julho de 2024: Estou feliz por ter aceitado. Apesar de toda a tristeza e vazio desde o apito final de ontem.

Sempre vi mais potencial na equipe do que ela tem mostrado nos últimos anos. Mas não esperava que fosse possível, em tão pouco tempo, ter uma chance realista de conquistar o título e voltar a estar no nível dos melhores! É por isso que estou muito orgulhoso do que esta equipe conseguiu! E toda a Alemanha também pode voltar a se orgulhar. Um agradecimento especial a todos que fizeram deste Campeonato Europeu em casa um evento especial. Nós vimos, vivemos e sentimos vocês!