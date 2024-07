Tite explica saídas de Lorran e Werton após entrarem na partida

Após o empate do Flamengo em 1 a 1 com o Cuiabá, o treinador Tite explicou o porquê de ter colocado Lorran e Werton no jogo e depois ter tirado a dupla de promessas do Fla. O primeiro entrou aos 38 do primeiro tempo no lugar de Bruno Henrique, que saiu lesionado. Já o segundo substituiu Allan no intervalo. Ambos saíram aos 38 da etapa complementar, para os lugares de Carlinhos e Matheus Gonçalves, respectivamente.

“O jogo se apresentou, tentamos usar dois pivôs, substituímos os meninos para criar as alternativas que precisámos e fica aqui o respaldo aos meninos. Queria trabalhar em cima da projeção. Busquei um jogador de articulação para dar mais volume. Como eu tenho o Lorran junto com o Gerson, que são dois articuladores, eles se procuram, a ideia foi tê-los. Depois, montamos uma estratégia para furar o bloco médio e baixo deles (Cuiabá). Tínhamos que fazer o movimento no último terço. É difícil não falar da questão do calendário. A gente faz a análise do adversário e não tem como treinar para esse jogo. Você coloca no vídeo e tenta fazer com que as coisas cheguem na hora. Não conseguimos manter a regularidade para colocar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais limpa. Temos que reconhecer que, do outro lado, o Walter estava num dia iluminado”, comentou Tite.

O treinador ainda voltou a reclamar do calendário do Brasileirão. O Flamengo recebeu o Cruzeiro na noite do último domingo (30), depois encarou o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na quarta-feira (03), e agora pegou o Cuiabá. Vale lembrar que o Fla não pôde contar com sete atletas em todas as partidas.