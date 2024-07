Southgate celebra vaga na semifinal da Euro 2024: ‘Jogadores foram brilhantes’

Mesmo sem apresentar o futebol que todos esperam, a Inglaterra garantiu a classificação para a semifinal da Eurocopa 2024, neste sábado (6), com a vitória nos pênaltis sobre a Suíça, em Dusseldorf. No entanto, após a partida, o pressionado técnico Gareth Southgate celebrou a vaga entre as quatro melhores seleções do torneio e, após a partida, destacou a atuação de seus jogadores.

“Achei que os jogadores foram brilhantes. Foi o nosso melhor jogo. A Suíça é uma equipe muito boa, difícil de pressionar e defender, com boas movimentações. Ficamos em desvantagem, mas mostramos caráter e resiliência. Para ganhar torneios, não basta jogar bem, é preciso ter esses atributos também”, disse o técnico da Inglaterra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Southgate também comentou sobre a estratégia da seleção inglesa e garantiu que houve momentos distintos na equipe.