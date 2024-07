Palmeiras x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes precisam vencer para seguir na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Duelo acontece neste domingo, no Allianz Parque

O Palmeiras encara o Bahia neste domingo (7), às 18h30, no Allianz Parque, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. E será um duelo direto pela liderança da competição. Afinal, tanto o Verdão quanto o Tricolor de Aço estão no G-4 e com 27 pontos. Contudo, o time de Abel Ferreira leva vantagem no saldo de gols está na terceira posição, com os baianos uma colocação atrás. As duas equipes estão a três pontos do líder Flamengo e precisam da vitória para seguir sua perseguição ao clube carioca.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Palmeiras

O Verdão deve ter uma grande novidade no time titular. Afinal, o zagueiro Gustavo Gómez chegou a São Paulo na quinta-feira e agora retomou os treinos com o time depois de disputar a Copa América com o Paraguai. Assim, ele deve começar o duelo diante do Bahia. Além disso, também ficam à disposição de Abel Ferreira novamente os meio-campistas Raphael Veiga e Gabriel Menino, que cumpriram suspensão na última rodada. Em contrapartida, o departamento médico segue cheio: Bruno Rodrigues, Lázaro, Zé Rafael e Murilo seguem fora tratando de lesões.